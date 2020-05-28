Укразалізниця з 1 червня готується запускати перші рейси і вже відкрила продаж білетів. Заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович і в. о. керівника Укрзалізниці Іван Юрик вже перевірили потяг на відповідність карантинним вимогам.

Вони нагадали, що під час посадки у вагон кожному пасажиру мірятимуть температуру і вимагатимуть наявність маски.

Вагони планують дезінфікувати щогодини. Зокрема, протиратимуть ручки, всі контактні поверхні та митимуть підлогу. Також додатково оброблятимуть спеціальним дезінфекційним засобом постільну білизну.

У вагоні потяга та у вбиральнях для зручності пасажирів встановлені антисептики та рідке мило.

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Що стосується виконання рейсів, то заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович повідомив, що у потягах, які вирушатимуть з Києва, продають тільки 50% місць.

Тобто в купе зможуть їхати дві особи, в СВ – тільки один пасажир. У потязі Інтерсіті місця продаватимуть у шахматному порядку.

Поки щодо відновлення проїзду у вагонах плацкартного типу готують додаткові інструкції, тому пасажири зможуть купувати квитки тільки у вагонах СВ та купе.

Загалом до виконання рейсів з 1 червня готові 10 потягів Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення. Станом на 28 травня Укрзалізниця продала вже 21 тис. квитків на рейси.

Нагадаємо, з 1 червня купити квиток на потяг Укрзалізниці можна буде щонайменше за 90 днів до дати відправлення. Раніше доступ до бронювання та купівлі квитків надавався за 45-60 днів до поїздки.

Фото: Іван Юрик