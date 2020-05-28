Одесский апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взятии Андрея Хаецкого под стражу и отпустил его на свободу.

Подозреваемого взяли под поручительство народные депутаты Анатолий Урбанский и Сергей Колебошин.

Бывшего замдиректора лицея экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Андрея Хаецкого подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к пожару и гибели 16 людей.

По словам знакомых Хаецкого, он уволился еще 4 ноября (пожар в колледже произошел 4 декабря) якобы по состоянию здоровья. Последний рабочий день был 18 ноября.

В заявлении областной прокуратуры говорится, что Андрей Хаецкий работал в колледже до 2 декабря.

В колледже же утверждают, что даты увольнения не знаю, потому что все данные сгорели.

Ранее Киевский районный суд Одессы поместил под ночной домашний арест подозреваемую в халатности Татьяну Фомич — заведующую хозяйственной частью колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Напомним, 4 декабря около 10.00 возник пожар в Одессе на улице Троицкой, 25, где расположен колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате пожара погибли 16 человек. Причиной пожара в колледже стало возгорание бытового электрического оборудования.