Одеський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про взяття Андрія Хаєцького під варту і відпустив його на свободу.

Підозрюваного взяли під поруки народні депутати Анатолій Урбанський і Сергій Колебошин.

Колишнього заступника директора коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Андрія Хаєцького підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі та загибелі 16 людей.

За словами знайомих Хаєцького, він звільнився ще 4 листопада (пожежа у коледжі сталася 4 грудня) ніби то за станом здоров’я. Останній робочий день був 18 листопада.

У заяві обласної прокуратури йдеться, що Андрій Хаєцький працював у коледжі до 2 грудня.

У коледжі ж стверджують, що дати звільнення не знаю, бо всі данні згоріли.