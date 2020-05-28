PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Пожежа в одеському коледжі: підозрюваного суд звільнив з-під варти

Одеський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про взяття Андрія Хаєцького під варту і відпустив його на свободу.

Підозрюваного взяли під поруки народні депутати Анатолій Урбанський і Сергій Колебошин.

Колишнього заступника директора коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Андрія Хаєцького підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі та загибелі 16 людей.

За словами знайомих Хаєцького, він звільнився ще 4 листопада (пожежа у коледжі сталася 4 грудня) ніби то за станом здоров’я. Останній робочий день був 18 листопада.

У заяві обласної прокуратури йдеться, що Андрій Хаєцький працював у коледжі до 2 грудня.

У коледжі ж стверджують, що дати звільнення не знаю, бо всі данні згоріли.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка