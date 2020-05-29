В субботу, 30 мая, состоится судебное заседание, в ходе которого задержанным в перестрелки в Броварах изберут меру пресечения.

Полиция хочет выбрать для участников драки арест без возможности внесения залога.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в видеообращении в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

— 28 участников задержаны, из них — 22 предъявлены обвинения. Они фактически арестованы за 208 статьей. Очень рассчитываем, что при поддержке прокуратуры в судах завтра им вынесут безальтернативный арест и эти люди надолго сядут в тюрьму, — заявил Аваков.

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Напомним, перестрелка в Броварах произошла 29 мая, когда владельцы нелегальных маршруток и официальные перевозчики устроили разборки. Полиция задерживала участников в нескольких областях Украины.

Более подробно о причинах стрельбы в Броварах, читайте в нашем материале.