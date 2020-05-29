Министр внутренних дел Арсен Аваков записал видеообращение в связи со стрельбой в Броварах, которая произошла утром 29 мая.

— Несколько пуль попали в окна обычных жителей, поэтому мы квалифицируем сегодняшнее событие как тяжкое преступление, совершенное группой лиц. Именно поэтому я должен сделать так, чтобы эти люди сели в тюрьму. Мне жаль многих из них, это молодые ребята, которые приехали подзаработать 800 грн. из Винницы, Киева, из тех же Броваров, но другой реакции у нас не будет. Каждый из них будет сидеть в тюрьме, — отметил Аваков.

Чиновник отметил, что вопрос с организацией этой стрельбы рассматриваться отдельно. Такой инцидент произошел из-за непрозрачности тендеров по выделению маршрутов в областной исполнительной власти.

— Этот вопрос, где интересы перевозчиков ставятся выше людей. Вот с этим мы разберемся очень быстро, — сказал глава ведомства.

Министр пообещал лично заниматься этим событием, а виновных отправить на скамью подсудимых, а затем за решетку.

Полиция открыла четыре производства по факту стрельбы. По статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.

Как писали Факты ICTV, “разборки” происходили среди густонаселенного микрорайона Торгмаш Броваров. В ход пошли охотничьи ружья и нарезное оружие. Полиции удалось задержать на месте 11 участников конфликта, двух раненых забрали в больницу.