PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Аваков взял под личный контроль дело о стрельбе в Броварах

Министр внутренних дел Арсен Аваков записал видеообращение в связи со стрельбой в Броварах, которая произошла утром 29 мая.

— Несколько пуль попали в окна обычных жителей, поэтому мы квалифицируем сегодняшнее событие как тяжкое преступление, совершенное группой лиц. Именно поэтому я должен сделать так, чтобы эти люди сели в тюрьму.

Мне жаль многих из них, это молодые ребята, которые приехали подзаработать 800 грн. из Винницы, Киева, из тех же Броваров, но другой реакции у нас не будет. Каждый из них будет сидеть в тюрьме, — отметил Аваков.

Чиновник отметил, что вопрос с организацией этой стрельбы рассматриваться отдельно. Такой инцидент произошел из-за непрозрачности тендеров по выделению маршрутов в областной исполнительной власти.

— Этот вопрос, где интересы перевозчиков ставятся выше людей. Вот с этим мы разберемся очень быстро, — сказал глава ведомства.

Министр пообещал лично заниматься этим событием, а виновных отправить на скамью подсудимых, а затем за решетку.

Полиция открыла четыре производства по факту стрельбы. По статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.

Как писали Факты ICTV, “разборки” происходили среди густонаселенного микрорайона Торгмаш Броваров. В ход пошли охотничьи ружья и нарезное оружие. Полиции удалось задержать на месте 11 участников конфликта, двух раненых забрали в больницу.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка