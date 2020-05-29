У суботу, 30 травня, відбудеться судове засідання, під час якого затриманим у перестрілки в Броварах оберуть запобіжний захід.

Поліція хоче обрати для учасників бійки арешт без можливості внесення застави.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відеозверненні в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– 28 учасників затримано, з них – 22 пред’явлені звинувачення. Вони, фактично, заарештовані за 208 статтею. Дуже розраховуємо, що за підтримки прокуратури в судах завтра їм винесуть безальтернативний арешт і ці люди надовго сядуть у в’язницю, – заявив Аваков.

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Нагадаємо, перестрілка у Броварах сталася 29 травня, коли власники нелегальних маршруток та офіційні перевізники влаштували розбірки. Поліція затримувала учасників у кількох областях України.

Більш детально про причини стрілянини у Броварах, читайте у нашому матеріалі.