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Факты / Украина / Политика

План работы правительства: на стратегическую сессию Кабмина пришел Зеленский

Кабинет министров Украины проводит стратегическую сессию по программе деятельности правительства, на заседание также пришли президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Главная тема стратегической сессии  — это рассмотрение программы действий правительства, которая до сих пор не принята еще с момента назначения нового премьера Дениса Шмигаля.

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Ранее Разумков объясняя, почему правительство до сих пор не утвердило программу действий, сказал, что проект программы требует доработки — так решили ряд комитетов.

13 мая на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов предоставить Верховной Раде Украины доработанную программу действий.

Источник: Интерфакс-Украина

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