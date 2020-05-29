План работы правительства: на стратегическую сессию Кабмина пришел Зеленский

Кабинет министров Украины проводит стратегическую сессию по программе деятельности правительства, на заседание также пришли президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Главная тема стратегической сессии — это рассмотрение программы действий правительства, которая до сих пор не принята еще с момента назначения нового премьера Дениса Шмигаля.

Читайте: В Раду внесли законопроект, усиливающий контроль парламента за работой правительства

Ранее Разумков объясняя, почему правительство до сих пор не утвердило программу действий, сказал, что проект программы требует доработки — так решили ряд комитетов.

13 мая на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов предоставить Верховной Раде Украины доработанную программу действий.