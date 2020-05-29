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Факти / Україна / Політика

План роботи уряду: на стратегічну сесію Кабміну прийшов Зеленський

Кабінет міністрів України проводить стратегічну сесію для ухвалення програми дій уряду. На засідання прийшли президент України Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Головна тема стратегічної сесії – це розгляд програми дій уряду, яка до цих пір не прийнята ще з моменту призначення нового прем’єра Дениса Шмигаль.

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Раніше Разумков пояснюючи, чому уряд досі не затвердив програму дій, сказав, що проект програми потребує доопрацювання – так вирішили низка комітетів.

13 травня на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін готовий надати Верховній Раді України доопрацьовану програму дій.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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