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Факты / Украина / Общество

Венгрия открывает границу с Украиной — какие пункты пропуска начнут

Венгрия вечером 29 мая возобновит работу пунктов пропуска Лужники-Берегшурань и Вилок-Тисабеч на границе с Украиной.

Еще два пункта пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья откроют свои переходы в субботу 30 мая в 8.00.

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Пропуск будут осуществлять пропуск транспортных средств и граждан в пешем порядке.

С 1 июня также открывать свою границу хочет Словакия.

Напомним, Украина открыла 29 мая 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Их предупредили об открытии, но полноценное функционирование возможно только, когда пункты пропуска будут открыты с обеих сторон.

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