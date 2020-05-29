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Факты / Украина / Общество

Украина снимет запрет на въезд иностранцев — МИД

Правительство Украины готовится принять изменения в карантин и снять запрет на въезд иностранных граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Первый шаг Украина уже сделала. Мы возобновляем работу пограничных пунктов. Теперь Украина должна решить вопрос об изменении правил въезда иностранцев, — заявил он

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Министр отметил, что въезд не будет бесконтрольным, однако новые правила позволят восстановить движение через границу.

Рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.

Как писали Факты ICTV, 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой заработали с 00.00 29 мая 2020. Их закрыли в марте, когда в стране объявили карантин.

Источник: Украинская правда

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