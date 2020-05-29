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Факти / Україна / Суспільство

Україна зніме заборону на в’їзд іноземців – МЗС

Уряд України готується ухвалити зміни до карантину і зняти заборону на в’їзд іноземних громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Перший крок Україна вже зробила. Ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів, – сказав він. Тепер Україна має вирішити питання щодо зміни правил в’їзду іноземців, – заявив він

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Міністр наголосив, що в’їзд не буде безконтрольним, однак нові правила дозволять відновити рух через кордон. Розглядають можливість дозволити в’їзд іноземців за умови 14-денного карантину, знявши нинішню вимогу про наявність дозволу на проживання.

Як писали Факти ICTV, 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою запрацювали з 00.00 29 травня 2020 року. Їх закрили у березні, коли в країні оголосили карантин.

Джерело: Українська правда

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