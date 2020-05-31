31 мая водители транспортных средств заблокировали въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией.

Лица, которые заблокировали границу, направляются в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, подчеркнули украинские пограничники.

— Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы, — говорится в сообщении.















КПП на границе с Венгрией заблокирован водителями: преградой стало усиление проверок / 4 фотографии

Для контролирования ситуации были привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.

В Закарпатье к перевозчикам, которые заблокировали границу на КПП Тиса, вылетели председатели ГПСУ и Гостаможслужбы.

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В ГПСУ советуют, по возможности, воздержаться от поездки в Венгрию или использовать другие пункты пропуска.

Преградой на границе стало решение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова усилить проверки посылок граждан. Некоторые люди отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля.

Напомним, 33 украинца на четырех микроавтобусах 27 мая попытались нелегально пересечь польско-чешскую границу, минуя пограничный и санитарный контроль. Их депортировали.