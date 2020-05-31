КПП на кордоні з Угорщиною заблоковано водіями: перепоною стало посилення перевірок

31 травня водії транспортних засобів заблокували в’їзд та виїзд автомобілів через пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною.
Особи, які заблокували кордон, направляються в Україну і не пройшли відповідні види контролю, наголосили українські прикордонники.
– Їхні дії часом носять провокаційний характер, адже вони намагаються чинити тиск на контрольні служби, – йдеться в повідомленні.
Для контролювання ситуації було залучено додаткові сили Державної прикордонної служби України.
На Закарпаття до перевізників, які заблокували кордон на КПП Тиса, вилетіли голови ДПСУ та Держмитслужби.
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В ДПСУ радять, за можливості, утриматися від поїздки до Угорщини або використовувати інші пункти пропуску.
Перепоною на кордоні стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова посилити перевірки посилок громадян. Деякі з людей відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю.
Нагадаємо, 33 українці на чотирьох мікроавтобусах 27 травня спробували нелегально перетнути польсько-чеський кордон, оминаючи прикордонний та санітарний контроль. Їх депортували.