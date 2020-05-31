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Факты / Украина

Какой будет погода в первый день лета в Украине

В первый день лета в Украине будет влажная и преимущественно прохладная погода.

1 июня временами пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью в южных и восточных областях осадков не прогнозируют.

Температура ночью будет 6-11°, а днем прогреется до 16°. В южных и восточных областях будет теплее — 18-23°.

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В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью около 10°, днем 12-14°.

Погода в Украине на 1 июня 2020

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на июнь.

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