Погода в Украине на 1 июня 2020

В первый день лета в Украине будет влажная и преимущественно прохладная погода.

1 июня временами пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью в южных и восточных областях осадков не прогнозируют.

Температура ночью будет 6-11°, а днем прогреется до 16°. В южных и восточных областях будет теплее — 18-23°.

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В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью около 10°, днем 12-14°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на июнь.