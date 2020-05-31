Погода в Україні на 1 червня 2020

У перший день літа в Україні буде волога і переважно прохолодна погода.

1 червня часом пройдуть невеликі та помірні дощі, вночі у південних і східних областях опадів не прогнозують.

Температура вночі буде 6-11°, а вдень прогріється до 16°. У південних і східних областях буде тепліше – 18-23°.

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У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ; температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на червень.