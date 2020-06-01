Повну відповідальність за ситуацію з водою в Криму несе Росія – Кулеба

Україна уважно стежить за подіями, які відбуваються на окупованому Кримському півострові, де склалася більш ніж критична ситуація через водопостачання.

Крім того, наразі немає жодних інструментів для її вирішення з точки зору держави-окупанта Російської Федерації.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми. Я наголошую, що, відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант, – зазначив він.

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Нагадаємо, Україна припинила водопостачання у Крим у 2014 році після анексії півострова. На початку 2020 року окупаційна “влада” Криму заявила, що об’єм води у кримських водосховищах за 2019 рік скоротився на 85 млн кубометрів. Пізніше стало відомо, що у Сімферополі у лютому 2020 року запасів питної води залишилось максимум на 90-100 днів.

Тоді і заговорили про можливе відновлення постачання води в Крим з боку України.

Проте вже у березні 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що позиція держави щодо водопостачання Криму залишається незмінною до деокупації півострова та повернення його до складу України.