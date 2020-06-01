Комплексы автоматической фиксации сняли первое нарушение ПДД после начала своей работы 1 июня.

Автомобиль Audi Q7 на 5 км превысил лимит, двигаясь по Чоколовскому бульвару в Киеве, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

В месте, где водитель нарушил правила, а камера это сняла, часто происходят ДТП с тяжкими последствиями, отметил Геращенко.

Со своей стороны глава МВД Арсен Аваков заявил, что за 8 минут работы 45 камер в столице зафиксировали 262 превышения скорости.

— И это при том, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч, — написал он.

Придет письмо счастья

Письмо с сообщением о правонарушении правоохранители теперь пришлют на адрес регистрации владельца авто. В нем будет QR-код, который поможет нарушителю перейти на страницу, где находится видеофайл с нарушеним. В нем будет указано место, время и суть нарушения.

Проверить информацию о выявлении нарушения можно также в кабинете водителя на сайте Главного сервисного центра и на сайте МВД.

Скоро уведомление в формате push можно будет получить на смартфон через приложение, которое в ближайшее время запустят.

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Штраф или обжалование

За превышение скорости более чем на 20 км/ч нарушителю придется заплатить штраф в 255 грн. За превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф увеличивается до 510 грн.

Скидка на уплату штрафа 50% действует в случае, если гражданин уплатит его в течение 10 банковских дней с момента получения письма счастья.

В то же время, если не оплатить штраф в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, запускается механизм принудительного взыскания.

Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.

Адреса установленных камер фотовидеофиксации в Киеве:

ул. Елены Телиги, 39​;

Набережное шоссе, 4 (напротив);

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

Улица Братиславская, 18;

Чоколовский бульвар, 24;

Северный мост (в направлении левого берега);

Северный мост (в направлении правого берега);

Броварской проспект. (м. Левобережная);

Броварской проспект/ ул. Строителей;

Южный мост (в направлении левого берега);

Южный мост (в направлении правого берега);

Проспект Героев Сталинграда, 25;

Проспект Владимира Маяковского, 56;

Проспект Владимира Маяковского, 65;

Бульвар Дружбы народов, 27;

Бульвар Дружбы народов, 36;

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана;

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.

К слову, больше о том, что изменилось в Украине с 1 июня и что изменится на протяжении месяца, читайте в материале Фактов ICTV.