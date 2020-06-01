Комплекси автоматичної фіксації зняли перше порушення ПДР після початку своєї роботи 1 червня.
Автомобіль Audi Q7 на 5 км перевищив ліміт, рухаючись Чоколівським бульваром у Києві, повідомив заступник голови МВС України Антон Геращенко.
У місці, де водій порушив правила, а камера це зняла, часто відбуваються ДТП з тяжкими наслідками, зазначив Геращенко.
Зі свого боку голова МВС Арсен Аваков заявив, що за 8 хвилин роботи 45 камер у столиці зафіксували 262 перевищення швидкості.
– І це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год, – написав він.
Прийде лист щастя
Лист із повідомленням про правопорушення правоохоронці тепер надішлють на адресу реєстрації власника авто. У ньому буде QR-код, який допоможе порушнику перейти на сторінку, де знаходиться відеофайл із порушенням. У ньому буде вказано місце, час і суть порушення.
Перевірити інформацію про виявлення порушення можна також у кабінеті водія на сайті Головного сервісного центру і на сайті МВС.
Скоро повідомлення у форматі push можна буде отримати на смартфон через додаток, який найближчим часом запустять.
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Штраф або оскарження
За перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год порушнику доведеться заплатити штраф у 255 грн. За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год штраф збільшується до 510 грн.
Знижка на сплату штрафу 50% діє в разі, якщо громадянин сплатить його протягом 10 банківських днів з моменту отримання листа щастя.
Водночас якщо не сплатити штраф протягом 30 днів з дати набрання постановою чинності, запускається механізм примусового стягнення.
Якщо громадянин не згоден із постановою про порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, він може його оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або до суду.
Адреси встановлених камер фотовідеофіксації в Києві:
- вул. Олени Теліги, 39;
- Набережне шосе, 4 (навпроти);
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна;
- Вулиця Братиславська, 18;
- Чоколівський бульвар, 24;
- Північний міст (в напрямку лівого берега);
- Північний міст (в напрямку правого берега);
- Броварський проспект. (М. Лівобережна);
- Броварський проспект / вул. Будівельників;
- Південний міст (в напрямку лівого берега);
- Південний міст (в напрямку правого берега);
- Проспект Героїв Сталінграда, 25;
- Проспект Володимира Маяковського, 56;
- Проспект Володимира Маяковського, 65;
- Бульвар Дружби народів, 27;
- Бульвар Дружби народів, 36;
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ;
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів;
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана;
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана.
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