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Факти / Україна

Система автофіксації порушень ПДР зняла 262 перевищення за перші 8 хвилин роботи

Комплекси автоматичної фіксації зняли перше порушення ПДР після початку своєї роботи 1 червня.

Автомобіль Audi Q7 на 5 км перевищив ліміт, рухаючись Чоколівським бульваром у Києві, повідомив заступник голови МВС України Антон Геращенко.

У місці, де водій порушив правила, а камера це зняла, часто відбуваються ДТП з тяжкими наслідками, зазначив Геращенко.

Зі свого боку голова МВС Арсен Аваков заявив, що за 8 хвилин роботи 45 камер у столиці зафіксували 262 перевищення швидкості.

– І це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год, – написав він.

Прийде лист щастя

Лист із повідомленням про правопорушення правоохоронці тепер надішлють на адресу реєстрації власника авто. У ньому буде QR-код, який допоможе порушнику перейти на сторінку, де знаходиться відеофайл із порушенням. У ньому буде вказано місце, час і суть порушення.

Перевірити інформацію про виявлення порушення можна також у кабінеті водія на сайті Головного сервісного центру і на сайті МВС.

Скоро повідомлення у форматі push можна буде отримати на смартфон через додаток, який найближчим часом запустять.

Читайте: Кабмін змінив ПДР: таксі дозволили рух у смугах для маршруток

Штраф або оскарження

За перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год порушнику доведеться заплатити штраф у 255 грн. За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год штраф збільшується до 510 грн.

Знижка на сплату штрафу 50% діє в разі, якщо громадянин сплатить його протягом 10 банківських днів з моменту отримання листа щастя.

Водночас якщо не сплатити штраф протягом 30 днів з дати набрання постановою чинності, запускається механізм примусового стягнення.

Якщо громадянин не згоден із постановою про порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, він може його оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або до суду.

Адреси встановлених камер фотовідеофіксації в Києві:

  • вул. Олени Теліги, 39;
  • Набережне шосе, 4 (навпроти);
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна;
  • Вулиця Братиславська, 18;
  • Чоколівський бульвар, 24;
  • Північний міст (в напрямку лівого берега);
  • Північний міст (в напрямку правого берега);
  • Броварський проспект. (М. Лівобережна);
  • Броварський проспект / вул. Будівельників;
  • Південний міст (в напрямку лівого берега);
  • Південний міст (в напрямку правого берега);
  • Проспект Героїв Сталінграда, 25;
  • Проспект Володимира Маяковського, 56;
  • Проспект Володимира Маяковського, 65;
  • Бульвар Дружби народів, 27;
  • Бульвар Дружби народів, 36;
  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ;
  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів;
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана;
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

До речі, більше про те, що змінилося в Україні з 1 червня і що зміниться протягом місяця, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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