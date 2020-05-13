Кабмин изменил ПДД: такси разрешили движение в полосах для маршруток

Правительство разрешило украинским такси передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта.

Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них лицензии, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Это позволит пассажирам такси быстрее добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, повысить качество этих услуг и комфорт перевозок. Нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства, — обьяснил министр.

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Как сообщалось, из-за ослабления карантина 12 мая в Киеве почти вдвое выросли цены на такси. Новые тарифы связаны с ростом спроса на услуги такси и пробками в столице.