PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кабмин изменил ПДД: такси разрешили движение в полосах для маршруток

Правительство разрешило украинским такси передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта.

Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них лицензии, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Это позволит пассажирам такси быстрее добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, повысить качество этих услуг и комфорт перевозок. Нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства, — обьяснил министр.

Читайте: Самые дешевые службы такси в Киеве — топ-5

Как сообщалось, из-за ослабления карантина 12 мая в Киеве почти вдвое выросли цены на такси. Новые тарифы связаны с ростом спроса на услуги такси и пробками в столице.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх