Новим міністром культури може стати депутат від Слуги народу Олександр Ткаченко, його кандидатуру майже одноголосно підтримала уся фракція. Призначення Ткаченка, ймовірно, винесуть на розгляд у сесійну залу вже у віторок або середу.

Попри підтримку однопартійців очолити Мінкульт Ткаченко зможе тільки після голосування парламенту.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що наразі ще не надходило подання про призначення Ткаченка на пост міністра, але він припускає, що цього тижня Рада може розглянути кадрові питання в уряді.

Біографія Олександра Ткаченка

Депутат отримав освіту в КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю Жуналістика, окрім цього він закінчив Гарвардську бізнес школу та Європейську, останню проходив у Сінгапурі.

З 1991 року Олександр Ткаченко почав свою кар’єру в медіа, пропрацювавши три роки на посаді кореспондента українського представництва Reuters у Києві.

Після цього він влаштувався працювати на телеканал УТ-1, де був редактором та ведучим щотижневої телепрограми Молодіжна студія Гарт. Крім цього журналіст виступив продюсером близько 20 фільмів.

З 1996 року Ткаченко рік пропрацював на посаді заступника гендиректора каналу 1+1, під час цього запустив проект ТСН. З 1994 до 1999 року був президентом телекомпанії Нова хвиля, а потім став гендиректором Нового каналу.

У 2005 році очолив Одеську кіностудію. З 2008 року очолює групу 1+1 Media. У 2019 році Ткаченка обрали депутатом IX скликання і він став главою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Декларація Олександра Ткаченка

У декларації за 2019 рік, яку Олександр Ткаченко нещодавно оприлюднив, вказано, що річний прибуток нардепа становив майже 3,7 млн грн.

У подружжя Олександра та Ганни Ткаченків є дві квартири у столиці площею 132,7 м² та 45,7 м², також пара орендує адміністративний будинок площею майже 400 м².

Нардеп є власником земельної ділянки на 1,5 тис. м² у Лебедівці на Київщині, а ще там є дача площею понад 267 м². Також пара задекларувала п’ять автівок – три Land Rover і дві BMW у дружини.

У грудні цього року чиновник придбав нерухоме майно вартістю 12,5 млн грн та ще орендував приміщення на 1,2 млн грн.

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Серед коштовностей у дружини Ткаченка є кулон з діамантом вартістю 603 тис. грн. Річний дохід політика становив майже 3,7 млн грн – це прибуток з компанії 1+1, а понад 170 тис. грн чиновник отримав за роботу в Раді.

Його дружина у тому ж медійному холдингу отримала річний дохід у сумі 1,7 млн грн.

Готівкові збереження сягають $400 тис., а у банку зберігається майже 5,5 млн грн та $6 557. Дружина також володіє готівкою на суму $31 тис. та ще 4,5 млн грн тримає в банку.

Також відомо, що Олександр Ткаченко підтвердив свою майбутню участь у праймеріз Слуги народу перед виборами мера столиці. Про це він вирішив заявити в день народження Києва 31 травня.