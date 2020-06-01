Изменения с 1 июня: смягчение карантина, новые деньги и письма счастья

С 1 июня в рамках смягчения карантина движение возобновят областные и пригородные поезда, а также снова заработает автобусное сообщение между городами.

Что изменится в Украине с 1 июня 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Смягчение карантина

Укрзализныця начнет первый этап возобновления курсирования пригородных поездов. С 1 июня возобновят свои маршруты 214 пригородных поездов в 10 областях Украины: Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой.

Также с 1 апреля будет возобновлено автобусное сообщение между городами.

Укрзализныця с 1 июня готова запустить 42 межобластных поезда, но их количество могут увеличить. Сейчас уже есть решение областных комиссий по возобновлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Читайте: Укрзализныця возобновляет перевозки: первые направления и кого не пустят в поезда

С 1 июня позволят посещение бассейнов, спортзалов и образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы.

Полноценное открытие ресторанов и кафе возможно с 10 июня.

Авиасообщение в Украине планируют возобновить с 15 июня.

С 1 июня ученики заведений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, могут выходить на занятия.

Смягчение карантина в Киеве

С 1 июня в столице откроют детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры, кроме бассейнов и детско-юношеские спортивные школы.

Пляжи и зоны отдыха у водоемов должны заработать 7-10 июня.

В то же время возобновлять работу детских секций и лагерей в столице пока не будут.

Детские сады в Киеве с 1 июня начнут работать в новых условиях. Больше — в инфографике.

Письма счастья

Установленные на автодорогах комплексы автоматической фиксации заработают с 1 июня. Сейчас 50 камер фото и видеофиксации установлены только на территории Киевской области.

Письма счастья будут приносить почтальоны, или о фaкте фиксaции нарушения можнa будет узнать онлайн. Превышение скорости движения более чем нa 50 км/ч будет караться штрафом в 510 грн, превышение от 20 до 50 км/ч — штрафом в 255 грн. На уплату дается 30 дней.

Новые 10 гривен

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. В то же время граждане смогут в течение неограниченного времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала.

Сервисы

Uber Shuttle возвращается, Uber Eats — уходит. С 1 июня в Киеве сервис для ежедневных совместных поездок Uber Shuttle возобновит работу 22 маршрутов, но будут некоторые ограничения — водители и пассажиры будут получать напоминание о мытье рук и ношении масок. В то же время сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats прекратит работу в Украине с 3 июня.

Новая почта с 1 июня отменяет бесплатное хранение посылок. Компания Новая почта с 1 июня возобновляет стандартные условия услуги хранения посылок в отделениях, как до карантина.

Призыв офицеров

С 1 июня в Украине состоится призыв офицеров запаса. По 16 военно-учетным специальностям будут подлежать призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедру военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Строительство по-новому

В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо реестра ГАСИ. Работать Е-система начнет в пилотных регионах.

Также с 1 июня в Украине разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно. В то же время для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней — газификация разрешена только на первом уровне.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.