Кабмин готовит законопроекты, принятие которых позволит до конца года ввести пенсионную систему с накопительными фондами, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально, – считает он.

Глава правительства также рассказал концепцию реформирования пенсионной системы.

По его словам, обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего единого социального взноса (ЕСВ) будут выделяться в накопления, без увеличения нагрузки на фирмы и людей, еще 2% – с налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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– Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн, – отметил Шмыгаль.

Премьер назвал три варианта получения этой накопленной пенсии:

можно забрать всю сумму при достижении пенсионного возраста;

рассрочка выплат на 5-10 лет;

пожизненное содержание.

Шмыгаль объяснил, что это как пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, а вторую часть может докладывать сам человек.

На днях в Министерстве социальной политики представили законопроект №2683 о внедрении накопительной профессиональной пенсионной системы. Реформа коснется отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.