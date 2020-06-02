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Факти / Україна / Суспільство

Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щороку 1 березня

Міністр соцполітики Марина Лазебна і місія Міжнародного валютного фонду обговорили  реформування пенсійної системи України.

Зокрема, глава міністерства запропонувала з 2021 року зробити 1 березня датою проведення щорічної індексації пенсій. На її думку, такий крок дозволить краще прогнозувати видатки на пенсійні програми.

У МВФ таку ініціативу підтримали. Також представники фонду зазначили, що вони підтримують і запровадження системи накопичувальної пенсії. Але для цього потрібно створити всі необхідні умови.

Читайте: Накопичувальну пенсійну систему в Україні можуть запровадити до 2021

Нагадаємо, індексація пенсій проводилася на початку травня цього року. Підвищені на 11 % (260 грн) пенсії отримали 8,4 млн українців.

Тим пенсіонерам, виплати яких не дотягували до 2 100 грн (з урахуванням всіх інших доплат), додали кошти, щоб ця сума у них вийшла. Така компенсація враховуватиметься і під час наступних перерахунків пенсій.

Пенсіонери, які отримують не більше 9 205 грн, і яким 80 років виповнилося після 1 квітня 2020 року, отримають 500 грн після досягнення цього віку.

Джерело: Урядовий портал

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