Разговор на 86 млрд: просто сейчас Минздрав выбирает нового руководителя НСЗУ

Национальная служба здоровья — это структура с бюджетом в 86 млрд. грн. Именно она осуществляет финансирование медучреждений, которые вошли в медреформу, и к тому, кто ее возглавит — приковано большое внимание как медицинского сообщества Украины, так и международных организаций. Ведь назначение происходит без конкурса, а только по результатам собеседования с министром здравоохранения Максимом Степановым.

— Мы хотим провести все максимально прозрачно, чтобы не возникало вопросов ни у одного человека. Будет осуществлено видеозапись всех собеседований и после проведения конкурса эти записи будут обнародованы, чтобы убедиться, что все проведено максимально честно, — утром заявил министр Максим Степанов.

Собственно, собеседования начались в 14.00, через Zoom-связь. К участию в них пригласили 17 кандидатов из 28, которые подавали документы. Однако, как сообщил утром глава Минздрава Максим Степанов, трое из них от участия отказались, еще четверо попросили перенести день или время.

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Среди последних и заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябчук, которой собеседование назначено на 20.40. Нежелание перенести ее на другое, то есть, рабочее время, чиновница назвала нарушением. Как и отсутствие полноценного конкурса, разговор через приложение, которым не рекомендуют пользоваться СНБО и СБУ, а еще — запрет участия наблюдателей.

— Команда НСЗУ считает, что процедура отбора не соответствует демократическим ценностям и не должна использоваться, когда смягчают карантинные мероприятия. В частности, поспешное назначение руководителя в структуру, которая отвечает за финансирование целой отрасли здравоохранения, может привести к несвоевременным выплатам медицинским учреждениям и аптекам; неспособности отреагировать на новые вызовы, особенно во время эпидемии; может стать фатальным для тех, кто нуждается в помощи, — заявила Рябцева.

Несмотря на обещанное министром прозрачное назначение, непрозрачной его практику принятия на работу уже назвала депутат Европарламента Виола фон Крамон. Соответствующее заявление она опубликовала на своем сайте.

— Сомнительное решение министра ускорить конкурсный процесс крайне непрозрачным способом рискует нанести ущерб функционированию НСЗУ и, тем самым, угрожает здоровью и жизни миллионов украинцев… НСЗУ действительно является жизненно важным органом! Его бюджет составляет 86 млрд грн, что составляет более 3% ВВП Украины.

Тысячи медицинских учреждений из более чем 100 тыс. врачей и 135 тыс. фельдшеров осуществляют свою деятельность через службы НСЗУ. Управление, или же неумелое управление, этой службой решает вопрос здоровья и жизни почти 30 млн украинцев, зарегистрированных в НСЗУ с апреля 2018 года.

Между тем уже начинают появляться реакции кандидатов, прошедших собеседование. Среди первых — гендиректор Директората медицинских услуг Министерства здравоохранения Оксана Сухорукова. На своей странице в Facebook она написала:

— Собеседование на главу НСЗУ со мной состоялось. Результаты завтра в КМУ. Сообщат ли кандидатам заранее, до конца не поняла, но жизнь покажет. Подробности позже.

Впоследствии Оксана Сухорукова приняла участие в онлайн-брифинге, который устроили в НСЗУ. Сказала, что общение с министром продолжалось 20 минут. За это время тот успел поставить ей пять вопросов. Сама она не понимает, что он мог узнать о ее видении работы структуры за такую короткую беседу.

— Было 5 вопросов. Я не понимаю на каком меня проверяли как специалиста, а на каком меня оценивали как менеджера, как лидера… К примеру, если бы я проводила собеседование, то мне бы этого было мало, — сказала Сухорукова.

Другой кандидат на должность, а ныне заместитель директора Департамента информационных технологий НЗСУ, Дмитрий Черныш о своем собеседовании сказал следующее:

— Я перед собеседованием перечитал который раз всю законодательную базу, которая касается сферы здравоохранения, смежных сфер, сферы ИТ. И эти знания мне сегодня не понадобились. Будет довольно интересно узнать, кого изберут на этот пост, — заявил Черныш.

Между тем министру Степанову на время пришлось прервать общение с кандидатами. Дело в том, что в его кабинет зашла бывший заместитель Ульяны Супрун, а ныне народный депутат от партии Голос Ольга Стефанишина. Она сказала, что общество имеет право знать, как выбирают руководителя такой важной структуры, как НСЗУ.

— Господин Степанов, вы не приватизировали сегодня систему здравоохранения, вы не можете быть лицом, принимающим все решения единолично. Система здравоохранения — это то, от чего зависит здоровье каждого украинца, и каждый украинец хочет знать, как вы собираетесь избирать председателя НСЗУ. Я сюда пришла, чтобы им это показать, — отметила Стефанишина.

Процесс общения министра с кандидатами Стефанишина начала транслировать в своем фейсбуке, чем заставила Степанова прервать разговор. Причину объяснил тем, что всем кандидатам задает одинаковые вопросы (ранее Оксана Сухорукова говорила, что их пять), а трансляция сделает их известными для других.

— Сергей Петрович, (обратился Степанов к человеку, с которым общался) к сожалению, присутствует у меня в кабинете народный депутат Украины Ольга Стефанишина, которая сейчас пытается сорвать конкурс… Она изъявила желание присутствовать при отборе и транслировать его на своей странице. Я считаю, что это дискриминационное условие, неконкурентное к вам, как к участнику, потому что вы становитесь в неравные условия с другими кандидатами, будут принимать участие после вас, ибо они будут знать те вопросы, которые я вам ставил, — сказал Степанов.

После обмена общими обвинениями, которые продолжались около получаса, Ольга Стефанишина таки покинула кабинет министра. Это означает, что тот должен вернуться к собеседованиям.

А вот так выглядел первый конкурс на должность главы НСЗУ в феврале 2018 года. Он проходил открыто, в присутствии представителей общественных организаций и журналистов. Тогда победил Олег Петренко, который возглавлял НСЗУ до ноября 2019 года. Ушел с поста сам, сказав, что имеет разные взгляды на развитие системы здравоохранения с новым руководством Минздрава и профильного комитета. Но сейчас он снова один из кандидатов на пост главы Национальной службы здоровья Украины.

Вакансия председателя НСЗУ была объявлена ​​22 мая, после того как Максим Степанов без объяснений отклонил кандидатуры трех кандидатов, которые перед тем прошли открытый конкурс.

Ирина Заславец

Источник: VIOLA VON CRAMON