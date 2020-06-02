Украина настаивает на скорейшем выполнении договоренностей нормандской четверки — Ермак

Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей саммита нормандской четверки, чтобы разблокировать проведение следующего саммита лидеров государств в Берлине.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером.

Он отметил, что два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле всех на всех были успешно проведены после Парижского саммита, поэтому они стали положительным примером того, как эти соглашения можно реализовать.

Читайте: Когда состоится следующая встреча в нормандском формате — Зеленский назвал сроки

Но, по словам руководителя Офиса президента, для разблокировки дальнейших взаимных освобождений представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемых в ОРДЛО, а также в Крыму и Российской Федерации.

Кроме того, он подчеркнул важность прекращения обстрелов как базового условия для продвижения мирного процесса.

Со своей стороны, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина готова к широким компромиссам на переговорах по Донбассу, но не уступит суверенитетом и территориальной целостностью.

Сейчас существуют четкие красные линии, которые никогда не пересекут.