Україна наполягає на якнайшвидшому виконанні домовленостей нормандської четвірки – Єрмак

Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей саміту нормандської четвірки, щоб розблокувати проведення наступного саміту лідерів держав у Берліні.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером.

Він зазначив, що два раунди взаємного звільнення утримуваних осіб за узгодженою формулою всі визначені на всіх визначених були успішно проведені після Паризького саміту, тому вони стали позитивним прикладом того, як ці угоди можна реалізувати.

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Але, за словами керівника Офісу президента, для розблокування подальших взаємних звільнень представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні одержати доступ до осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, а також у Криму та Російській Федерації.

Крім того, він наголосив на важливості припинення обстрілів як базовій умові для просування мирного процесу.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна готова до широких компромісів на переговорах щодо Донбасу, але не поступиться суверенітетом і територіальною цілісністю.

Наразі існують чіткі червоні лінії, які ніколи не перетнуть.