Отделения Укрпочты возобновляют работу по обычному графику.
Однако будут действовать правила обслуживания и соблюдения карантинных норм. Клиентам и сотрудникам необходимо быть в защитных масках, пользоваться антисептиками и сохранять дистанцию.
Хранить почтовые отправления можно будет бесплатно до 3 июня. Также бесплатной будет услуга по переадресации.
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Посылки будут выдавать лично. Также теперь придется платить за доставку денежных переводов С карты домой.
Услуги, которые можно получить на дому через почтальонов Укрпочты:
- оплатить коммунальные платежи;
- заказать лекарства;
- заказать продукты;
- получить интернет-заказ;
- получить пенсию и социальные выплаты.
18 марта, в связи с коронавирусом некоторые из отделений Укрпочты сократили графики работы. С 1 июня все отделения Укрпочты возобновили свою работу по обычному графику.
Также ранее в Укрпочте появилась услуга, которая позволяет покупать и доставлять товары из интернет-магазинов Англии. Покупая товары в онлайн-магазинах Англии, украинцы смогут оплачивать их карточкой украинского банка.