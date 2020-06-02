Отделения Укрпочты возобновляют работу по обычному графику.

Однако будут действовать правила обслуживания и соблюдения карантинных норм. Клиентам и сотрудникам необходимо быть в защитных масках, пользоваться антисептиками и сохранять дистанцию.

Хранить почтовые отправления можно будет бесплатно до 3 июня. Также бесплатной будет услуга по переадресации.

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Посылки будут выдавать лично. Также теперь придется платить за доставку денежных переводов С карты домой.

Услуги, которые можно получить на дому через почтальонов Укрпочты:

оплатить коммунальные платежи;

заказать лекарства;

заказать продукты;

получить интернет-заказ;

получить пенсию и социальные выплаты.

18 марта, в связи с коронавирусом некоторые из отделений Укрпочты сократили графики работы. С 1 июня все отделения Укрпочты возобновили свою работу по обычному графику.

Также ранее в Укрпочте появилась услуга, которая позволяет покупать и доставлять товары из интернет-магазинов Англии. Покупая товары в онлайн-магазинах Англии, украинцы смогут оплачивать их карточкой украинского банка.