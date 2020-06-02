Мобільні сервісні центри МВС в Україні: список послуг і карта маршрутів

Пересувні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ виїхали на дороги країни. У них можна отримати водійські посвідчення, перереєструвати автомобільний транспорт та інше.
Центри працюватимуть за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.
Що таке мобільні сервісні центри МВС
Мобільні центри – це 20 мікроавтобусів, які обладнані комп’ютерною технікою та доступом до бази Міністерства внутрішніх справ.
У них працює два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.
Читайте: Сервісні центри МВС перестали видавати довідку про несудимість – причина
Які послуги є у мобільних сервісних центрах
У мобільних центрах можна:
- зареєструвати чи перереєструвати транспортні засоби;
- замінити водійські права чи отримати їх міжнародний зразок;
- надати запит на отримання довідки про відсутність судимостей.
Графік роботи:
Мобільні сервісні центри працюватимуть по:
- середах;
- четвергах;
- п’ятницях.
Де працюватимуть сервісні центри МВС
Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.
Графік виїздів мобільних СЦ у форматі списку також можна знайти тут.
Стаціонарні сервісні центри МВС
Сервісні центри МВС повернулись до звичайного режиму роботи з 12 травня після послаблення карантину.
Вони працюють лише за попереднім записом у електронній черзі. За відсутності такої черги запис відбувається по телефону.
Водночас українці жаліються на велику чергу до центрів МВС – запис на відвідування розписані на місяць уперед.
У центрах черги пояснюють тим, що через карантин, є підвищений попит на перереєстрацію авто.