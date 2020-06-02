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Факти / Україна / Суспільство

В Україні запрацювали мобільні сервісні центри МВС: маршрути і список послуг

Пересувні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ виїхали на дороги країни. У них можна отримати водійські посвідчення, перереєструвати автомобільний транспорт та інше.

Центри працюватимуть за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Що таке мобільні сервісні центри МВС

Мобільні центри – це 20 мікроавтобусів, які обладнані комп’ютерною технікою та доступом до бази Міністерства внутрішніх справ.

У них працює два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

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Які послуги є у мобільних сервісних центрах

У мобільних центрах можна:

  • зареєструвати чи перереєструвати транспортні засоби;
  • замінити водійські права чи отримати їх міжнародний зразок;
  • надати запит на отримання довідки про відсутність судимостей.

Мобільні сервісні центри МВС в Україні: список послуг і карта маршрутів

Графік роботи:

Мобільні сервісні центри працюватимуть по:

  • середах;
  • четвергах;
  • п’ятницях.

Де працюватимуть сервісні центри МВС

Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.

Графік виїздів мобільних СЦ у форматі списку також можна знайти тут.

Стаціонарні сервісні центри МВС

Сервісні центри МВС повернулись до звичайного режиму роботи з 12 травня після послаблення карантину.

Вони працюють лише за попереднім записом у електронній черзі. За відсутності такої черги запис відбувається по телефону.

Водночас українці жаліються на велику чергу до центрів МВС – запис на відвідування розписані на місяць уперед.

У центрах черги пояснюють тим, що через карантин, є підвищений попит на перереєстрацію авто.

Джерело: МВС

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