Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда в западном направлении, которые начнут курсировать с 4 июня.
Поэтому пассажиры уже могут приобрести билеты на такие поезда:
- №1/2 сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска — с 4 июня по четным числам, из Константиновки — с 5 июня по нечетным);
- №7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);
- №749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ивано-Франковска — с 5 июня);
- №29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева — с 4 июня, из Ужгорода — с 5 июня);
- №98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля — с 3 июня по нечетным дням, из Киева — с 4 июня по четным);
- №772/771 Хмельницкий — Киев (ежедневно, с 4 июня).
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В Укрзализныце также отметили, что приобрести билеты можно в кассах и онлайн. Во время посадки в вагон пассажиры должны быть в масках.
Напомним, после длительного перерыва Укрзализныця возобновляет пассажирские перевозки с понедельника 1 июня. Первые поезда отправятся в Харьковскую, Донецкую, Одесскую, Днепропетровскую области.
Как будут курсировать поезда во время карантина — читайте в нашем материале.