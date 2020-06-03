3 июня на повестке дня у народных депутатов есть ряд важных вопросов.

В первом чтении депутатам будут выносить на рассмотрение внесения изменений в закон О доступе к публичной информации.

Также рассмотрят законопроект о внесении изменений относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Парламентарии будут голосовать за повышение размера стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам.

Кроме того, депутаты заслушают отчет Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев деятельности.

Порядок денний

С 16.00 начнется работа в комитетах.

На заседании Рады 2 июня депутаты проголосовали за переименование Верховного суда и Генпрокуратуры. Это предусмотрено законом О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.