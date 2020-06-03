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Факти / Україна / Політика

Штрафи для пішоходів і стипендії для дітей-сиріт: порядок денний Ради 3 червня

3 червня на порядку денному у народних депутатів є низка важливих питань.

У першому читанні депутатам виноситимуть на розгляд внесення змін до закону Про доступ до публічної інформації.

Також розглянуть законопроект про внесення змін щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Парламентарі голосуватимуть за підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам.

Окрім того депутати заслухають звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

Порядок денний

З 16.00 розпочнеться робота у комітетах.

На засіданні Ради 2 червня депутати проголосували за перейменування Верховного суду та Генпрокуратури. Це передбачено законом Про внесення змін до Митного кодексу України.

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