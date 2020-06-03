Кабинет министров принял проект указа президента Владимира Зеленского об установлении в Украине нового праздника.

Теперь ежегодно 19 июня будут отмечать День фермера.

Такое решение Кабмин утвердил на заседании 3 июня.

— С целью содействия развития фермерского движения в Украине и для поддержки инициативы общественности прошу установить праздник День фермера, который будет отмечаться ежегодно 19 июня, — говорится в указе президента Зеленского.

Выбор даты объясняется тем, что в этот день в Украине в 2003 году был принят закон О фермерском хозяйстве.

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В указе отмечается, что сегодня существует 47 тыс. зарегистрированных фермерских хозяйств, что составляет 62% от общего количества субъектов в аграрном секторе.

Праздники в Украине

В Украине в 2020 году будут отмечать ряд государственных праздников.

В июне отмечают 14 различных праздников, к которым теперь добавится День фермера. Всего в 2020 году насчитывается 139 памятных дат.

Из них 9 являются выходными — Новый год, Рождество, Международный женский день, День труда, День победы над нацизмом, Троица, День Конституции Украины, День защитника Украины и Рождество Христово.