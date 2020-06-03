Кабінет міністрів ухвалив проект указу президента Володимира Зеленського про встановлення в Україні нового свята.

Тепер щорічно 19 червня відзначатимуть День фермера.

Таке рішення Кабмін затвердив на засіданні 3 червня.

– З метою сприяння розвитку фермерського руху в Україні та для підтримки ініціативи громадськості прошу встановити свято День фермера, яке відзначатиметься щорічно 19 червня, – йдеться в указі президента Зеленського.

Вибір дати пояснюється тим, що в цей день в Україні в 2003 році був ухвалений закон Про фермерське господарство.

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В указі зазначається, що сьогодні існує 47 тис. зареєстрованих фермерських господарств, що становить 62% від загальної кількості суб’єктів в аграрному секторі.

Свята в Україні

В Україні в 2020 році відзначатимуть низку державних свят.

У червні відзначають 14 різних свят, до якого тепер додасться День фермера. Загалом у 2020 році нараховується 139 визначних дат.

З них 9 є вихідними – Новий рік, Різдво, Міжнародний жіночий день, День праці, День перемоги над нацизмом, Трійця, День Конституції України, День захисника України та Різдво Христове.