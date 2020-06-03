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Факти / Україна / Політика

Зеленський анонсував програму відновлення туризму

Президент України Володимир Зеленський анонсував презентацію низки регіональних проектів, які можуть бути цікавими для інвестування.

Про це заявив він під час робочої поїздки на Хмельниччину.

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– Щодо туризму. Завтра і з операторами, і з авіакомпаніями ми будемо в Кам’янці-Подільському – одному з історичних і дійсно привабливих містечок, – сказав Зеленський.

Проекти представлятимуть всі регіони країни.

– Це будуть так звані магніти привабливості в тому чи іншому регіоні нашої країни, – зазначив Володимир Зеленський.

Втрати туристичної галузі

Туроператори, агенції, готелі та ресторани тільки у Києві недоотримали майже $1 млрд у квітні та травні 2020 року через карантин. Сума по всій країні в десяток разів більша.

З 1 червня в Україні дозволили роботу готелів з дотриманням протиепідеміологічних заходів.

Але нормальне відновлення туризму залежить від роботи залізничного і авіаційного транспорту, впевнені експерти.

Джерело: Офіс президента

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