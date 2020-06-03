Зеленський анонсував програму відновлення туризму

Президент України Володимир Зеленський анонсував презентацію низки регіональних проектів, які можуть бути цікавими для інвестування.
Про це заявив він під час робочої поїздки на Хмельниччину.
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– Щодо туризму. Завтра і з операторами, і з авіакомпаніями ми будемо в Кам’янці-Подільському – одному з історичних і дійсно привабливих містечок, – сказав Зеленський.
Проекти представлятимуть всі регіони країни.
– Це будуть так звані магніти привабливості в тому чи іншому регіоні нашої країни, – зазначив Володимир Зеленський.
Втрати туристичної галузі
Туроператори, агенції, готелі та ресторани тільки у Києві недоотримали майже $1 млрд у квітні та травні 2020 року через карантин. Сума по всій країні в десяток разів більша.
З 1 червня в Україні дозволили роботу готелів з дотриманням протиепідеміологічних заходів.
Але нормальне відновлення туризму залежить від роботи залізничного і авіаційного транспорту, впевнені експерти.