Зачем государство тратило свои деньги: Зеленский о студентах и кадровом голоде

В Украине учится более миллиона студентов и большая часть из них не хочет оставаться здесь после окончания учебы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с ректорами ведущих украинских университетов.
— Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием, — заявил Зеленский.
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Из тех, кто остается в Украине, многие не работает по полученной специальности.
— Зачем вы тратили свой опыт, государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?, — добавил Зеленский.
В встрече принимали участие 25 ректоров, заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк и председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Кадровый голод
Во время пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский жаловался на кадровый голод по назначениям на должности в правительстве и Офисе президента.
У президента спросили, почему на многих должностях является его друзья или бывшие коллеги из студии 95 квартал. В ответе Зеленский пожаловался, что не может найти людей, которые были бы и профессиональные и ” чистые ”. Поэтому вынужден искать кадры везде.