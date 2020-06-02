Зачем государство тратило свои деньги: Зеленский о студентах и кадровом голоде

В Украине учится более миллиона студентов и большая часть из них не хочет оставаться здесь после окончания учебы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с ректорами ведущих украинских университетов.

— Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием, — заявил Зеленский.

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Из тех, кто остается в Украине, многие не работает по полученной специальности.

— Зачем вы тратили свой опыт, государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?, — добавил Зеленский.

В встрече принимали участие 25 ректоров, заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк и председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Кадровый голод

Во время пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский жаловался на кадровый голод по назначениям на должности в правительстве и Офисе президента.

У президента спросили, почему на многих должностях является его друзья или бывшие коллеги из студии 95 квартал. В ответе Зеленский пожаловался, что не может найти людей, которые были бы и профессиональные и ” чистые ”. Поэтому вынужден искать кадры везде.