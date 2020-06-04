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Факты / Украина / Политика

Рада поддержала увольнение Вадима Пристайко

Верховная Рада Украины поддержала увольнение вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.

3 июня в парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и назначение на эту должность Ольги Стефанишиной.

Читайте: Стефанишина может заменить Пристайко на посту вице-премьера. Что о ней известно

Накануне депутат Александр Качура сообщил, что парламентская фракция Слуга народа одобрила кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность нового вице-премьера по евроинтеграции.

Также известно, что Вадима Пристайко хотят назначить послом Украины в Великобритании.

Народный депутат занимал должности заместителя министра иностранных дел, посла Украины в Канаде и возглавлял миссию Украины в НАТО.

В мае 2019 года был заместителем руководителя Офиса президента, позже — министром иностранных дел.

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