Верховная Рада Украины поддержала увольнение вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.

3 июня в парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко и назначение на эту должность Ольги Стефанишиной.

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Накануне депутат Александр Качура сообщил, что парламентская фракция Слуга народа одобрила кандидатуру Ольги Стефанишиной на должность нового вице-премьера по евроинтеграции.

Также известно, что Вадима Пристайко хотят назначить послом Украины в Великобритании.

Народный депутат занимал должности заместителя министра иностранных дел, посла Украины в Канаде и возглавлял миссию Украины в НАТО.

В мае 2019 года был заместителем руководителя Офиса президента, позже — министром иностранных дел.