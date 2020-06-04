Верховна Рада України підтримала звільнення віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

За відповідне рішення проголосувало 296 народних депутатів.

3 червня в парламенті зареєстрували проект постанови щодо звільнення віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

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Напередодні депутат Олександр Качура повідомив, що парламентська фракція Слуга народу схвалила кандидатуру Ольги Стефанішиної на посаду нового віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції.

Також відомо, що Вадима Пристайка хочуть призначити послом України у Великій Британії.

Народний депутат обіймав посади заступника міністра закордонних справ, посла України у Канаді та очолював місію України у НАТО.

У травні 2019 року був заступником керівника Офісу президента, пізніше – міністром закордонних справ.