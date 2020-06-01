Ольга Стефанишина: биография вероятного вице-премьера

Парламентская фракция Слуга народа одобрила кандидатуру Ольги Стефанишин на должность нового вице-премьера по евроинтеграции.

Об этом в своем Telegram сообщил депутат Александр Качура.

Он также уточнил, что речь идет не о ее тезке — действующем депутате от фракции Голос Ольге Стефанишиной.

Стефанишина может заменить действующего вице-премьера Вадима Пристайко, которому предложили должность посла Украины в Великобритании.

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Биография Ольги Стефанишиной

Родилась в 1985 году в Киеве.

Получила образование в КНУ им. Тараса Шевченко по специальности юриста-международника и переводчика с английского языка, кроме этого имеет профессию специалиста по финансам и кредиту.

Проходила обучение в дипломатических академиях Австрии и Эстонии.

В 2017 году возглавляла Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина, впоследствии получила должность генерального директора.

С 2019 года — советник в юридической компании Ильяшев и Партнеры.

Получила 5-й ранг госслужащего и Почетную грамоту Кабмина.

Согласно данным декларации за 2019 год, Ольга Стефанишина владеет четырьмя квартирами, три из которых — в Одессе и один — в Киеве.

Также она задекларировала авто — Toyota RAV4 2009 года выпуска.

Замужем, вместе с мужем воспитывает сына и дочь.

Действующий вице-премьер-министр по европейской интеграции Вадим Пристайко в последнем интервью заявил, что Украина должна пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Он отметил, что украинскую сторону уже не устраивают большинство ранее установленных квот, в частности, говорится об углублении сотрудничества в юридической и цифровой сфере, а также в оборонных вопросах.

Фото: Ілляшев та Партнери