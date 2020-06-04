Избирательный кодекс: Рада предварительно приняла изменения

На заседании Рады 4 июня депутаты приняли за основу законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства.
Законопроект должен устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры.
За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата.
Как голосовали депутаты:
Предусматриваются следующие нововведения:
- Начинается цифровизация избирательного процесса.Появится возможность использования электронного подсчета голосов.
- Упрощаются процедуры и требования к документам.
- Устанавливаются механизмы борьбы с “двойниками” во время президентских выборов.
- Увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства и устанавливается ответственность за подделку документов.
- Правила не будут меняться под ситуацию перед самыми выборами.
- Все местные выборы, которые не являются очередными, будут проводиться в один день — или весной (в последнее воскресенье марта), или осенью (в последнее воскресенье октября).
25 октября в Украине должны пройти местные выборы. На них будут выбирать местных глав и представителей органов власти.
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