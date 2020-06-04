Виборчий кодекс: Рада попередньо ухвалила зміни

На засіданні Ради 4 червня депутати ухвалили за основу законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства.

Законопроект має усунути прогалини та неузгодженості, змінити строки та спростити виборчі процедури.

За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати.

Як голосували депутати:

Передбачаються такі нововведення:

Починається цифровізація виборчого процесу. З’явиться можливість використання електронного підрахунку голосів.

Спрощуються процедури і вимоги до документів.

Встановлюються механізми боротьби з “двійниками” під час президентських виборів.

Збільшуються санкції за злочини та адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства та встановлюється відповідальність за підробку документів.

Правила не змінюватимуться під ситуацію перед самими виборами.

Усі місцеві вибори, які не є черговими, проводитимуться в один день – або навесні (в останню неділю березня), або восени (в останню неділю жовтня).

25 жовтня в Україні мають пройти місцеві вибори. На них обиратимуть місцевих голів та представників органів влади.

З чим підуть на вибори мера кандидати великих міст – читайте у нашому матеріалі.