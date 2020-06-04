Украина может отменить визы для иностранных туристов — список стран

Президент Владимир Зеленский призвал МИД Украины упростить визовый режим для иностранных туристов.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Зеленский добавил, что отменить визы нужно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии и арабских стран, которые хотят посетить Украину с туристической целью.

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— Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, — мы для них также отменим. Нам надо конкурировать за туриста, — сказал президент.

Как сообщают туроператоры, иностранцы ежедневно тратят в Украине до $150 и останавливаются в стране на 3-4 дня.

Зеленский подчеркнул, что фактор пандемии коронавируса открыл новые возможности для туризма.

— Из-за коронавируса мы видим, что внутренний туризм в Украине может быть очень популярным. Вопрос — что может сделать власть для туризма. У нас есть много локаций, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западном туристу, — отметил он.

В обращении к представителям туризма президент предложил определить конкретные шаги для роста туристической привлекательности культурных, природных и исторических мест. В частности, речь идет о запуске медиакампаний по популяризации туризма в Украине.

Также на встрече в Каменец-Подольском Владимир Зеленский анонсировал программу восстановления туризма в Украине. Были представлены ряд региональных проектов, которые могут быть интересными для инвестирования.

Как заявил президент, Украина потеряла огромные средства из-за пандемии коронавируса — только в Киеве туроператоры, гостиницы и рестораны недополучили почти $ 1 млрд. Сумма по всей стране в десяток раз больше.