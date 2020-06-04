Україна може скасувати візи для іноземних туристів – список країн

Президент Володимир Зеленський закликав МЗС України спростити візовий режим для іноземних туристів.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Хмельницької області.

Зеленський додав, що скасувати візи потрібно для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії та арабських країн, які хочуть відвідати Україну з туристичною метою.

Читайте: Ринок землі відкриємо для всіх за однієї умови – Зеленський

– Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, – ми для них також скасуємо. Нам треба конкурувати за туриста, – сказав президент.

Як повідомляють туроператори, іноземці щодня витрачають в Україні до $150 та зупиняються в країні на 3-4 дні.

Зеленський підкреслив, що фактор пандемії коронавірусу відкрив нові можливості для внутрішнього туризму.

– Через коронавірус ми бачимо, що внутрішній туризм в Україні може бути дуже популярним. Питання – що може зробити влада для внутрішнього туризму. У нас є багато локацій, яких немає в інших країнах, на які хочеться подивитися й показати їх західному туристу, – зазначив він.

У зверненні до представників туризму президент запропонував окреслити конкретні кроки для зростання туристичної привабливості культурних, природних та історичних місць. Зокрема, йдеться про запуск медіакампаній з популяризації туризму в Україні.

Також на зустрічі у Кам’янці-Подільському Володимир Зеленський анонсував програму відновлення туризму в Україні. Було презентовано низку регіональних проектів, які можуть бути цікавими для інвестування.

Як заявив президент, Україна втратила величезні кошти через пандемію коронавірусу – лише у Києві туроператори, готелі та ресторани недоотримали майже $1 млрд. Сума по всій країні в десяток разів більша.