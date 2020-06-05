12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели, до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала до 24 апреля, потом до 11 мая, а позже до 22 мая.

20 мая Кабмин принял решение об установлении в Украине адаптивного карантина до 22 июня.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

В стране разрешили работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов.

Также правительство разрешило гражданам посещать парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты.

С 25 мая восстановилась работа общественного транспорта в Украине.

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Когда закончится карантин

20 мая Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая до 22 июня адаптивного карантина.

— Правительство поддержало решение по смягчению карантина с 22 мая. В то же время мы продлеваем карантин до 22 июня и переходим к адаптивной модели. Это позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания. Или ослаблять их, если их не будет, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 1 июня в Украине стартовал третий этап ослабления карантина.

Денис Шмыгаль сообщил, что открылись спортивные залы, фитнес-центры, восстановлено межобластное автомобильное и железнодорожное сообщение, заработали учебные заведения.

Однако, по его словам, это смягчение не касается Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Львовской областей.

Закрытыми еще остаются спа-центры, услуги массажа, фитнес-бары, детские комнаты.

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