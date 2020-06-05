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Перестрілка у Броварах: поліція встановила 67 причетних

Правоохоронці встановили 67 причетних до перестрілки у Броварах Київської області.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– Станом на сьогоднішній ранок 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлені, 44 повідомлено про підозру, зокрема п’ятьом – заочно, 39 особам обрано запобіжний захід, – заявив Аваков під час виступу в Раді.

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Також він зазначив, що одразу було затримано 11 осіб, потім ще понад два десятки підозрюваних, 1 червня заарештували ще 13 осіб, зокрема ініціатора.

Перестрілка у Броварах

Перестрілка через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками сталася 29 травня в мікрорайоні Торгмаш Броварів Київської області. В результаті поранення отримали двоє людей. 11 стрільців поліція затримала на місці.

Правоохоронці потім затримали ще близько двох десятків причетних. 1 червня поліція арештувала ще 13 осіб, які брали участь у перестрілці. Серед затриманих кримінальний авторитет Віха або Журавель.

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