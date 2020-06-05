Шарий и его партия близки к семье деятелей команды Януковича — СМИ

Видеоблоггер Анатолий Шарий, который возглавляет собственную политсилу парти Шария близок к семье Кацуб, которые являются известными деятелями команды президента-беглеца Виктора Януковича.

Владимир Кацуба — бывший народный депутат Партии регионов, а его сыновья Сергей и Александр занимали должности в НАК Нафтогаз.

Сергей — экс-член правления и экс-нардеп Партии регионов, а Александр – экс-заместитель председателя правления, которого обвиняют в причастности к краже 450 млн грн из бюджета. Некоторое время он пробыл в СИЗО, но в 2017 году соглавился на сделку со следствием и вернул 100 млн грн.

В списке партии Шария была также жена Александра Кацубы.

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Анатолий Шарий дружит с Кацубами и не скрывает этого. Ранее он публиковал в Instagram фото с Владимиром и Александром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолий Шарий (@anatolijsharij) 3 Ноя 2019 в 5:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолий Шарий (@anatolijsharij) 4 Ноя 2019 в 12:15 PST

Партией Шария сейчас занимается бывший первый заместитель губернатора Винницкой области и бывший помощник нардепа Сергея Кацубы Александр Вьюник.

Анатолий Шарий уже продолжительное время не проживает в Украине. Он получил статус политического беженца в Литве, а с 27 февраля 2014 года находится в Нидерландах.

Шарий известен, как видеоблоггер и бывший журналист. С 2014 года он записал множество роликов с критикой власти Украины.

В 2019 году решил создать свою политическую партию и принять участие в парламентских выборах. ЦИК зарегистрировала его кандидатом несмотря на то, что в течение последних пяти лет он не жил в Украине.

На выборах в парламент его партия набрала 2,23%, что оказалось больше чем результат ВО Свободы, Гражданской позиции и Самопомочи.