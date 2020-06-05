Шарій і його партія близькі до сім’ї діячів команди Януковича – ЗМІ

Відеоблогер Анатолій Шарій, який очолює власну політсилу Партія Шарія близький до сім’ї Кацуб, які є відомими діячами команди президента-втікача Віктора Януковича.

Володимир Кацуба – колишній народний депутат Партії регіонів, а його сини Сергій і Олександр займали посади в НАК Нафтогаз.

Сергій – екс-член правління та екс-нардеп Партії регіонів, а Олександр – екс-заступник голови правління, якого звинувачують у причетності до крадіжки 450 млн грн з бюджету. Деякий час він пробув в СІЗО, але у 2017 році пішов на угоду зі слідством і повернув 100 млн грн.

У списку Партії Шарія була також дружина Олександра Кацуби.

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Анатолій Шарій дружить з Кацубами і не приховує цього. Раніше він публікує в Instagram фото з Володимиром і Олександром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолий Шарий (@anatolijsharij) 3 Ноя 2019 в 5:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолий Шарий (@anatolijsharij) 4 Ноя 2019 в 12:15 PST

Партією Шарія зараз займається колишній перший заступник губернатора Вінницької області і колишній помічник нардепа Сергія Кацуби Олександр В’юник.

Анатолій Шарій вже тривалий час не проживає в Україні. Він отримав статус політичного біженця в Литві, а з 27 лютого 2014 року перебуває в Нідерландах.

Шарій відомий, як відеоблогер і колишній журналіст. З 2014 року він записав безліч роликів з критикою влади України.

У 2019 році вирішив створити свою політичну партію і взяти участь у парламентських виборах. ЦВК зареєструвала його кандидатом незважаючи на те, що протягом останніх п’яти років він не жив в Україні.

На виборах до парламенту його партія набрала 2,23%, що виявилося більше ніж результат ВО Свободи, Громадянської позиції та Самопомочі.