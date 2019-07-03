ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты скандально известного блогера Анатолия Шария. Что о нем известно и почему он идет в Верховную Раду?
Анатолий Шарий – известный в сети видеоблоггер и бывший журналист.
С 2014 года он записал много роликов с едкой критикой украинской власти.
6 июня 2019 года Шарий решил создать свою политическую партию и участвовать в парламентских выборах.
В течение последних пяти лет он не проживал на территории Украины, однако 2 июля ЦИК зарегистрировала его кандидатом.
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В ГПУ подтвердили – Анатолий Шарий давно не живет в Украине. Он получил в Литве статус политического беженца, а 27 февраля 2014 года установлено его место пребывания – это Королевство Нидерланды.