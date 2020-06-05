Зеленський обговорив із Меркель безпеку на Донбасі та мирний план

Україна обирає нові ділянки для розведення сил на Донбасі.
Про це говорив президент Володимир Зеленський з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по телефону 5 червня.
Під час бесіди лідери двох держав обговорили питання відновлення миру на Донбасі та переговори, які були у Берліні 2 червня. Обоє відзначили високий рівень взаєморозуміння української та німецької сторін.
– Це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх Нормандському формату, – зазначив Володимир Зеленський.
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Співрозмовники зробили окремий акцент на необхідності послідовного та неухильного виконання домовленостей Нормандського формату.
– Надзвичайно важливим є гарантування доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території для верифікації утримуваних осіб. Також важливим є доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу. Ми хочемо визначитися з новими ділянками розведення, – зазначив президент України.
Ангела Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною.
Також лідери говорили про співпрацю країн у сфері протидії коронавірусу та фінансово-економічних відносин.
Мирний план по Донбасу
Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу і Криму, але тільки в межах держави.
Переговори про особливий статус цих регіонів у межах України, можливі тільки, якщо у них не буде права вето на будь-які загальнонаціональні рішення, заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.
Україна ніколи не відмовиться від суверенного контролю над Донбасом або Кримом.
У квітні 2014 року проросійські сили захвалили частина території Донбасу. Війна за їх звільнення від гібридних сил РФ триває шостий рік.