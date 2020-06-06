Главу МВС Арсена Авакова не звільнять поки він доведе до завершення розслідування вбивства Павла Шеремета.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що мітингувальників розуміє, але вважає, що спочатку Аваков має закінчити всі гучні справи.

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– Якщо людина узялась за якусь сенсаційну гучну справу, вона має її завершити і не кидати. Я боявся, щоб через звільнення Рябошапки у нас не виникло питань зі справою Гандзюк. Вона продовжилася. Я думаю, що вона буде доведена до кінця і замовники посадять за грати. Така сама ситуація з паном Арсеном Борисовичем. Я вважаю, що він має закінчити справу Шеремета. Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, – заявив Зеленский.

Через кілька гучних справ, в які були залучені правоохоронці, зокрема зґвалтування у Кагарлику, наркоторгівля у Павлограді, перестрілка у Броварах, почало підніматися питання щодо відставки глави МВД України Арсена Авакова.

Вранці 5 червня активісти зібралися під парламентом з тією ж вимогою, що й народні обранці – відправити Авакова у відставку.

Також 5 червня постанову за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з посади зареєстрували у Верховній Раді. Документ підписали поки 56 народних депутатів.