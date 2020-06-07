Україна не бачить реального просування у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Крім того, завершувати його неправильно без розшифрування чорних ящиків.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

– Ми повинні вірити, передусім, підписаним документам, а не тільки гарним словам. Зараз іранська сторона зазначає, що це причиною збиття літака була саме людська помилка. Ми виступаємо за те, що будь-які офіційні повідомлення про причини трагедії повинні базуватися на відповідних юридично встановлених фактах.

Читайте: Іран назвав відповідального за збиття літака МАУ

Євген Єнін пояснив, що повідомлення відповідного змісту повинні базуватися на завершеному технічному розслідуванні і завершенні кримінального процесу.

Крім того, він додав, що поки є тільки позитивні медійні сигнали з боку Ірану. Але реального просування в розслідуванні немає.

Тому Україна розраховує, що іранська сторона якомога швидше перейде від гарних слів до дій.

Пасажирський літак МАУ розбився в Тегерані 8 січня одразу після зльоту. Тоді загинули 176 осіб, зокрема 11 громадян України, 9 з них – члени екіпажу.

Через три дні президент Ірану заявив, що літак збила іранська ракета через людську помилку.

Наразі в МЗС Ірану повідомляють, що розслідування авіакатострофи літака МАУ майже завершене.